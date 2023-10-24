ВСУ оттеснили врага и продвинулись к югу от Бахмута, – ISW

Вооруженные Силы Украины не только отбивают атаки врага и дают отпор оккупантам, но и продолжают контрнаступательные операции. Аналитики Института изучения войны заявляют, что на Бахмутском направлении украинские защитники имели успех и оттеснили врага.

К слову, представитель Генштаба ВСУ Павел Ковальчук 23 октября сообщил, что Силы обороны осуществляют наступательные действия к югу от Бахмута. Он заявил, что наши воины имели успех восточнее Клещеевки и восточнее Андреевки.

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Какая ситуация вблизи Бахмута

Специалисты института изучения войны со ссылкой на актуальные геолокационные кадры от 22 октября сообщают, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении. В частности, Силы обороны отбросили врага из-за железнодорожного пути к северу от Клещеевки – 7 километров к западу от Бахмута. В ISW заявили, что это также подтверждают заявления Генштаба, а также сетование российских "военкоров".

Кремлевские пропагандисты отрицали тот факт, что Силы обороны пересекли железную дорогу вблизи Бахмута, впрочем, российские "военкоры" жалуются на утраченные позиции. Кроме того, оккупанты утверждали, что ВСУ также успешно контратаковали вблизи Хромового и Богдановки на Бахмутском направлении. Между тем российское минобороны традиционно заявляет о "всех отраженных атаках".

Россияне стягивают на Восток резервы со всей страны

Пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что российские оккупационные войска не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на Востоке. Враг подтягивает резервы со всей России, однако успеха это не дает.

Сейчас стратегических успехов у них нет. Украинские военнослужащие занимают активную оборону,

– подчеркнул Фитьо.

Одним из самых горячих направлений является Купянский. По словам Фитьо, в течение суток 22 октября российская армия 691 раз обстреляла позиции ВСУ. Пресс-офицер пояснил, что российские военные преследуют цель захватить Купянск и снова его оккупировать, однако украинские защитники учитывали такой вероятный сценарий и усиливали оборону. Фитьо сообщил, что такая интенсивность обстрелов не дает врагу стратегического преимущества или успехов.