Попал в засаду, когда защищал эвакуированных: в Бахмуте погиб доброволец из США Купер Эндрюс

Жестокие бои за Бахмут унесли не одну жизнь защитников Украины. Недавно там погиб и американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс.

По словам журналиста и документалиста Джейка Ханрахана, мужчине было 26 лет. Раньше он служил в морской пехоте США и был активистом левых сил.

Еще одна досадная потеря Возле Бахмута погиб доброволец из Ирландии: раньше он воевал против ИГИЛ

В Украине Эндрюс воевал в Иностранном легионе

В Украине вместе с Купером погибли другие активисты левых сил. Ханрахан не называет их имена.

"Он был членом Иностранного легиона, а позже Комитета сопротивления. Он попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных", – рассказал журналист.

Также известно, что Эндрюс поддерживал созданное Ханраханом сообщество Popular Front. Она занимается исследованием войн и конфликтов.



Куперс Эндрюс погиб, когда защищал эвакуированных / Фото с Twitter Джейка Ханрахана

Купер был предан тому, во что верил

Ханрахан рассказал, что он и его община не знали, что Купер был под Бахмутом. И такое трагическое известие стало для них шоком.

Соболезнования от всех нас выражаем его семье и друзьям,

– отметил журналист.



Купер Эндрюс был бойцом Иностранного легиона / Фото с Twitter Джейка Ханрахана

Он добавляет, что Купер был смешным, не слишком серьезным, но глубоко преданным тому, во что верил. Кроме того, можно услышать многие истории, как американский доброволец помог людям.

Эндрюс, вероятно, на передовой в Украине: смотрите видео

"Мы оплакиваем его потерю. Вскоре начнем работать над чем-то вроде мемориала. Покойся с миром, брат", – заметил журналист.

Также Ханрахан опубликовал переписку Купера одним из его друзей. Там американский доброволец написал: "Путинский режим должен умереть – непременно и любыми средствами. Я – в Харькове, город должен выжить".

К теме Пошел добровольцем в первый день: под Кременной погиб экс-журналист BBC Александр Бондаренко



Переписка Эндрюса со своим другом / Скриншот Джейка Ханрахана

Другие потери среди иностранных добровольцев