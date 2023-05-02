Было прямое попадание: в Бахмуте от рук россиян погибли двое добровольцев из Канады

В Украине на фронте погибли два канадских добровольца. Они проходили службу в Интернациональном легионе.

Добровольцы погибли во время боевых действий в Бахмуте. Кайлу Портеру было 27 лет, а Колу Зеленку – всего 21 год.

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В Бахмуте погибли двое добровольцев из Канады

Житель Калгари Кайл Портер и Кол Зеленко из Сейнт-Кэтринса служили в Украине в Интернациональном легионе. Иностранные СМИ сообщают, что мужчины вместе с нашими защитниками участвовали в боевой операции по обеспечению ключевого маршрута поставки в Бахмут.

Однако вечером 26 апреля иностранцы попали под артиллерийский огонь российских террористов.

Портер, Зеленко и еще по меньшей мере три украинских военных нашли укрытие в укрепленном бункере, но туда было прямое попадание. Все погибли,

– отметили в иностранных СМИ.

Известно, что Портер и Зеленко служили в Вооруженных Силах Канады, но позже ушли в отставку. Затем они присоединились к Интернациональному легиону.

Сейчас тело Зеленко доставили в Харьков, а тело Портера – еще ищут.

Портер и Зеленко служили в Интернациональном легионе / CBC News

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