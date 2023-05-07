Пригожин заявил об операции "Бахмутская мясорубка": в ВСУ объяснили, что это значит

Главарь вагнеровцев сказал, что главная задача его наемников в Бахмуте заключалась в создании "мясорубки" для ВСУ. В то же время, в нашей армии намекнули, что это ничего общего со здравым смыслом не имеет, ведь порой потери в рядах ЧВК "Вагнера" в соотношении с потерями Украины были 10 к 1.

В воскресенье, 7 мая, пресс-секретарь Восточной группировки войск опроверг слова лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что Бахмут выполнил функцию города, в котором "в мясорубке" погибло немало украинских защитников. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир телеканала "FREEДОМ".

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Почему на самом деле у Пригожина истерика?

Как отметил спикер, вероятно, Пригожин не до конца понимает, что "отжимать объекты в Африке с помощью ЧВК" – это далеко не то же, что противостоять ВСУ. Однако все же понемногу просветление к одному из предводителей оккупантов приходит, поэтому он и начинает выдавать всевозможные маразматические заявления. Воспринимать их серьезно, конечно, не стоит.

Смотрите, верить Пригожину – это не уважать себя. Человек с поведением городского сумасшедшего. То он с трупами фотографируется, то разговаривает с ними. То он обращается к президенту Украины, то главкому (главнокомандующему ВСУ – 24 Канал) нашему, то Шойгу... Человек загнан в тупик, ведь взял на себя слишком большие военно-политические обязанности. Но в конце концов понятно, что он безграмотен в военном деле,

– сказал Череватый.

Кроме того, со слов спикера понятно, что разговоры Пригожина о якобы "снарядном голоде" или о так называемой "мясорубке в Бахмуте" – это бред полный.

Во-первых , нужно знать, что Россия использует в сутки на фронте около 25 тысяч снарядов. Из них половина приходится на ЧВК "Вагнера". Как отметил Череватый, это такое количество боеприпасов, о котором ВСУ и мечтать не могли.

, нужно знать, что Россия использует в сутки на фронте около 25 тысяч снарядов. Из них половина приходится на ЧВК "Вагнера". Как отметил Череватый, это такое количество боеприпасов, о котором ВСУ и мечтать не могли. Во-вторых, Бахмут стал мясорубкой прежде всего для вагнеровцев, а не украинских защитников. Собственно, были периоды, когда потери врага и ВСУ измерялись в соотношении 10 к 1.

Он (Пригожин – 24 Канал) это прекрасно знает. Но главная причина истерики – это не снарядный голод... Это все белый шум для отвлечения внимания и того факта, что вагнеру конец. Из тюрем не дают пополнение, а уничтожение происходит: 157 человек убиты и 200 ранены. Считайте, что батальона нет. Чем его пополнять? То есть у них не проблема в снарядах, а – с личным составом,

– констатировал спикер.

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Кроме того, нужно понимать, что рассказы Пригожина о том, что якобы вагнеровцы не намеревались захватывать Бахмут является полной ложью. Очевидно, враг просто не хочет признавать публично, что проигрывает на поле боя.