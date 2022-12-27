Оккупанты сменили тактику в районе Бахмута: какой у них план

Бахмут остается одной из самых горячих точек боевых действий. Там оккупанты несут тяжелые потери и нуждаются в паузе, которую ВСУ им давать не будет.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Михаил Притула. Он убежден, что смена тактики оккупантам не принесет успеха на фронте.

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На днях Генштаб заявил, что россияне изменили тактику: они уже не действуют в составе ротных или батальонных тактических групп, а разбиваются на меньшие группы до 20 человек. К тому же, пытаются приблизиться к передовым позициям ВСУ, чтобы вступить в ближний бой. В то же время они продолжают нести потери и отступают.

У россиян много потерь

По словам Притулы, такое изменение тактики свидетельствует о больших потерях, поскольку ежедневно оккупантов становится меньше на 500 – 600 человек. С другой стороны, россиянам нужно следить за своим личным составом, чтобы тот не сдался в плен и не скрылся.

Военный эксперт предсказывает дальше еще более "веселую ситуацию": они получат новое подкрепление и будут пытаться пускать мобиков волнами примерно по несколько сот человек, чтобы истощить нашу оборону.

Это говорит о том, что оккупанты теряют технику и должны использовать живую силу, забрасывать противника мясом.

– резюмировал спикер.

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Для чего россиянам пауза

Отметим, что американские аналитики обнародовали информацию, что оккупанты берут паузу на Бахмутском направлении. Однако военный эксперт убежден, что россиянам необходима пауза для перегруппировки, вывода войск, подтягивания резервов. Украинские военные эту возможность им не дадут.

Не будет у них оперативной паузы, их будут бить каждый день,

– добавил Притула.

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