Россияне бросают много сил на Берховку: что сейчас происходит на Бахмутском направлении

Ситуация на Бахмутском направлении складывается в пользу украинских военных. Враг пытается улучшить свое положение как минимум с севера – в районе Берховки.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что сколько бы сил россияне ни бросали, им это не поможет.

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"Наше положение намного лучше, чем у россиян. Они наступают или хотя бы пытаются снизу, а это практически нереально", – констатировал Свитан.

Россияне пытаются наступать севернее Бахмута: смотрите видео 24 Канала

Так, ВСУ заняли господствующие высоты, откуда очень удобно обстреливать врага. Поэтому интенсивные бои будут продолжаться, но оккупанты не будут иметь успеха.

Почему россияне сосредоточились на Берховке

"Если мы по Берховке, то есть по северу Бахмута, продвинемся еще на полтора – два километра, россиянам будет практически невозможно даже подойти к Бахмуту с востока", – объяснил Свитан.

Именно поэтому враг бросает туда даже больше сил и средств, чем на удержание южных флангов Бахмута – Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Однако это ему не поможет.

Ситуация возле Бахмута: последние новости

Украинские военные продолжают продвигаться к югу от Бахмута и наносить потери оккупантам. Однако враг не оставляет попыток атаковать защитников.

Чтобы как-нибудь исправить ситуацию для себя, российские захватчики бросают всю лучшую технику, которую только имеют. Речь о танках Т-90М, различных средствах радиоэлектронной борьбы, боевых машинах пехоты последних модификаций.

Недавно украинские позиции на Бахмутском направлении посетил президент Владимир Зеленский. Он обсудил ситуацию с командирами и солдатами.