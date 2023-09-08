Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що скільки б сил росіяни не кидали, їм це не допоможе.

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"Наше положення набагато краще, ніж у росіян. Вони наступають чи принаймні намагаються знизу, а це практично нереально", – констатував Світан.

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Так, ЗСУ зайняли панівні висоти, звідки дуже зручно обстрілювати ворога. Тому інтенсивні бої триватимуть, але окупанти не матимуть успіху.

Чому росіяни зосередились на Берхівці

"Якщо ми по Берхівці, тобто по півночі Бахмута, просунемось ще на півтора – два кілометри, росіянам буде практично неможливо навіть підійти до Бахмута зі сходу", – пояснив Світан.

Саме тому ворог кидає туди навіть більше сил і засобів, ніж на втримання південних флангів Бахмута – Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Однак це йому не допоможе.

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