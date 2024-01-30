Много бронетехники врага не доезжают до линии фронта: как идут боевые действия под Бахмутом

Боевые действия на Бахмутском направлении в основном приобрели позиционный характер. Однако оккупанты все равно пытаются штурмовать.

Об этом 24 Каналу рассказал майор Нацгвардии начальник штаба артиллерии 4 бригады "Рубеж" Денис Нагорный, заметив, что враг все равно пытается продавить подразделения на некоторых участках. Речь идет о Белогоровке, Спорном, Железнянском, Богдановке, клещеевских высотах и т.д.

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Есть ли нехватка боеприпасов

Как отметил военный, тактика оккупантов неизменная. Это те же "человеческие волны". Бронетехнику россияне не всегда используют.

Преимущественно штурмы врага идут без поддержки бронетехники. Много брони врага не успевает доехать до линии фронта, потому что по ней работает артиллерия и FPV-дроны. Сейчас хватает ресурсов, чтобы вести определенные оборонные действия. Но для наступательных у нас недостаточно ресурсов,

– сказал Нагорный.

Сейчас ощутимо, что задерживается помощь от Соединенных Штатов. Ведь из-за этого меньше возможностей для контратак. Конечно, определенное количество снарядов компенсируют теми же FPV-дронами. Но этого не всегда достаточно. Также враг активно работает своей авиацией и запускает управляемые авиабомбы.

В целом россияне копируют тактику вагнеровцев. Они не учитывают потери среди личного состава. Особенно интересные моменты можно услышать в перехватах.

Были перехваты когда слышали что ротному говорят: "Сохранишь 2-3 БМП – будет тебе счастье. А людей можешь не беречь". Типа Россия велика – и ресурса там много. Их общество даже не беспокоится, что у них такие большие потери,

– подчеркнул Нагорный.

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