Возле Бахмута оккупанты за сутки совершили 229 боевых столкновений и нанесли 259 обстрелов, – ВСУ
Бахмутское направление остается приоритетным для врага. Там сосредоточен главный удар.
Однако добиться цели россиянам не удается. Об этом 24 канала сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
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Враг сосредоточен на Бахмутском направлении
По словам Череватого, за эти сутки враг:
- совершил 259 обстрелов артиллерией и танками и 229 боевых столкновений;
- потерял 189 военных.
Однако ВСУ, Нацгвардия и пограничники держат удар. Город и другие направления под нашим контролем. Врагу не удается достичь цели – прорвать систему нашей обороны,
– говорит спикер ВСУ.
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К сожалению, Бахмут повторяет судьбу своих предшественников – Северодонецка, Лисичанская и Мариуполя. "Враг не желает понимать, что там находятся гражданские люди. Он бьет по обычным городским кварталам, школам и общественным учреждениям", – утверждает Череватый.
Жителей города постоянно призывают уехать из Бахмута, потому что оставаться в городе очень опасно. По разным оценкам, в настоящее время в населенном пункте проживает от 7 до 10 тысяч человек. Как отмечает спикер, в основном пожилые люди не готовы к эвакуации. Они боятся покинуть свое жилье и им некуда ехать.
Последние потери врага
- "Вторая армия мира" продолжает нести большие потери в циничной войне, которую она развязала против Украины. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 750 оккупантов.
- По состоянию на 3 января ВСУ уже ликвидировали 108190 захватчиков. Эти данные не окончательны, потому что производить подсчеты в условиях ожесточенных боев очень сложно.
- Российская армия теряет в Украине немало своей техники. С начала февраля украинские военные уничтожили: 3 036 танков, 6 100 боевых бронированных машин, 2 033 артиллерийских систем, 424 РСЗО, 214 средств ПВО, 283 самолета, 270 вертолетов, 1839 БПЛА оперативно-тактического уровня, 4735 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 181 единицы специальной техники.