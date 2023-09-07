Ситуация не в пользу россиян: на Бахмутском направлении враг бросает все самое лучшее, что имеет

Российские оккупанты несут бешеные потери на Бахмутском направлении. Чтобы исправить ситуацию, они бросают все лучшие силы и технику.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сказал 24 Каналу, что врагу не удается улучшить свое положение.

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"Абсолютно все, что есть лучшего сегодня в российской армии, они бросают под Бахмут, чтобы как-то исправить ситуацию. Пока что им это не удается", – отметил Кузан.

Ранее в 3 штурмовой бригаде, которая воюет на Бахмутском направлении, сообщили, что враг применяет новейшую технику, в частности:

танки Т-90М;

разные средства радиоэлектронной борьбы;

боевые машины пехоты последних модификаций.

ВСУ имеют выгодное положение

Как известно, Силы обороны заняли господствующие высоты на севере и юге Бахмута и продолжают двигаться. Оттуда защитникам достаточно удобно бить по оккупантам в городе.

Более того, наши бойцы продвигаются по Клещеевке и вскоре могут полностью освободить ее. Село полностью откроет южные фланги Бахмута, что ускорит и его освобождение.

Ситуация возле Бахмута: последние новости

В Генштабе сообщили, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время враг не перестает атаковать защитников.

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты отступают и несут потери.

Президент Владимир Зеленский недавно побывал на украинских позициях возле Бахмута. Он пообщался с командирами и солдатами. По результатам разговора возникли дополнительные вопросы, которые рассмотрят на Ставке.