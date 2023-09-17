Сосредоточено 52 тысячи оккупантов: Силы обороны рассказали о ситуации на Бахмутском направлении
Россия сосредоточила 52 тысячи захватчиков на Бахмутском направлении. На сегодняшний день всего на Востоке находится около 150 тысяч оккупантов.
Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, на Востоке враг сосредоточил тысячи единиц военной техники.
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Сколько оккупантов на Бахмутском направлении
52 тысячи личного состава и приблизительно 274 танка они там содержат. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и более 120 систем реактивного залпового огня,
– заявил Евлаш.
Он отметил, что всего на Востоке враг сосредоточил около 150 тысяч террористов. Также они держат достаточно много своей техники.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
"Около тысячи танков, 3 тысячи боевых бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и около 600 систем РСЗО. Мощная группировка", – рассказал Евлаш.
В то же время потери так называемой "второй армии мира" на Востоке превышают украинские в 7 – 8 раз.
Ситуация на фронте сегодня: что известно
- По состоянию на 17 сентября на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили 13 атак противника в районе Клещиевки Донецкой области.
- На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.
- На Мелитопольском направлении наши воины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
- На Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.