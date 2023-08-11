Наступаем малыми силами и расширяем плацдарм – полковник запаса о ситуации под Бахмутом

Украинские военные удерживают свои позиции на юг от Бахмута и пытаются расширять плацдарм для продолжения наступления. В случае успехов возле Курдюмовки ВСУ смогут продолжить свое продвижение вглубь Донбасса.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отмечает, что Вооруженные Силы остановили контратаки россиян к югу от Бахмута.

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Что происходит на Бахмутском направлении

После успехов Вооруженных Сил вокруг Бахмута Россия решила контратаковать на этом участке фронта, чтобы отразить ранее утраченные позиции. Для этого оккупанты сформировали серьезную ударную группировку, которая вела наступление вблизи Клещеевки и Курдюмовки.

Соответственно, украинская армия перешла на этом участке к обороне своих позиций. После недели интенсивных боев российская армия сбавила обороты, и это открывает окно возможностей для действий Вооруженных Сил.

"В этом и заключается тактика сил обороны: проводить наступление малыми группами, зарываться в занятую территорию и медленным выдавливанием России с высот расширять плацдарм близ Бахмута", – напомнил Свитан.

Интересно и то, что Вооруженные Силы пытаются двигаться в сторону Горловки. В перспективе это позволит украинским военным занять высоты севернее оккупированного города, которые находились под контролем Украины еще с 2014 года.

Роман Свитан о ситуации на Бахмутском направлении: смотрите видео

Какая ситуация на фронте в целом