В США Байден был последний, кто верил в путинский шантаж

Рейгановская революция двухпартийного проукраинского большинства в Конгрессе США набирает обороты. У него появился яркий харизматичный лидер – председатель Комитета по внешней политике Палаты представителей США Майкл Маккол.

Новая яркая персона американской политики

22 мая он устроил мастер-класс в Палате, наглядно демонстрируя на географической карте предательский характер запрета Украине наносить удары американским оружием по территории России.

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Этот запрет всегда был несправедливым и подлым по отношению к героическому союзнику. "Он уже совсем немыслим сегодня, когда российские самолеты, находясь в российском воздушном пространстве над Белгородом, безнаказанно уничтожают жилые кварталы Харькова бомбами", – кричал Маккол госсекретарю США Энтони Блинкену, который отвечал на его вопросы.

Блинкен и не пытался ему возражать. Еще неделю назад в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он уже согласился, что это исключительно дело Украины решать, как ей использовать против своих смертельных врагов полученное оружие.

"Так какого же черта ваш Салливан и ваша администрация продолжают сохранять этот запрет?", – не умолкал Маккол. Он намеренно назвал имя своего основного оппонента и главного врага Украины в Вашингтоне. Того самого негодяя, который в разгар устроенного США многомесячного снарядного голода имел наглость явиться в Киев и требовать у украинцев прекратить удары их собственными дронами по российским НПЗ. Видите, повышенные цены на нефть могли бы помешать переизбранию дедушки Байдена. Украинцы послали тогда Джона Салливана по известному адресу российского корабля.

После яркого перформанса Маккола в Палате 22 мая украинцы могут еще раз послать американского чиновника по тому же адресу и бить по любым российским целям не только британскими Storm Shadow или французскими Scalp, но и американскими ATACMS. Никто в Вашингтоне не осмелится им больше возразить.

Ранее я говорил о положительном эффекте конструктивного соперничества между Парижем и Вашингтоном за роль Лидера Свободного Мира. Не менее плодотворной становится и конкуренция внутри Вашингтона за ту самую почетную мантию. (На следующий день 23 мая несчастный Блинкен подвергся не менее сокрушительной атаке от сенатора Круза за недостаточную поддержку администрацией демократов Израиля).

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Путин – никакой не шахед

Изолированный своим окружением от внешнего мира Джо Байден был последним, кто еще верил в путинский шантаж. Салливан никогда не верил. Это работа у него была такая – пугать Байдена мировой ядерной войной.

Самое главное, что в эффективность своего ядерного шантажа уже не верит сам Владимир Путин. Эммануэль Макрон переиграл его психологически, а три республиканских мушкетера в Палате (Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майк Тернер) лишили его последней призрачной надежды на "победу", покончив с полугодовой трампистской блокадой военной помощи Украине.

Кстати, достаточно спокойная и рациональная реакция Путина на трагическое для него развитие событий в очередной раз доказывает, что никакой он не шахед, а вполне нормальный циничный питерский бандит. Стать властелином мира как-то не получилось. Он не застрелился, не попытался обратить весь мир в пепел. Он немедленно приступил к решению экзистенциальной проблемы: остаться у власти (а значит выжить) в стране, потерпевшей поражение. Первые интенции и практические шаги главы Кремля были в его ситуации вполне разумны:

растянуть поражение во времени (концепция долгой войны);

назвать виновных, причем ужасно виновных (воровство и измена в армии);

нейтрализовать потенциальных пассионариев, тех, кто не будет, как тухачевские-якиры покорно ждать прихода следователей НКВД.

Не случайно уже на третий день "большой чистки" в российской армии начались аресты не только паркетных, но и боевых генералов. Одного из них пришлось профилактически вытаскивать аж из Сирии.

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Но, к сожалению, для нашего прагматика, его экзистенциальные проблемы будут расти экспоненциально.

Те же следователи НКВД, опьянев от собственной безнаказанности и безграничной власти, могут напомнить ему, что в их профессиональной иерархии он лишь майор НКВД. А что делать с сотнями тысяч ветеранов "СВО", которые бросились с оружием в руках с фронта в сытые столичные города, с региональными баронами, которые немедленно обросли бандитскими ЧВК?

Украину надо очистить от продуктов распада российской государственности

Этот крах российского социума уже начался и его остановить невозможно. Украина, ценой огромных человеческих жертв, предотвратила выброс рашистской магмы в спокойную Европу.

Лица и институты, которые сегодня так энергично претендуют на роль Лидеров Свободного Мира, могут и должны в кратчайшие сроки помочь Украине очистить свою суверенную территорию от токсичных продуктов распада российской государственности.

Эта задача может быть решена завтра, через 2 недели, через 2 месяца – в зависимости от политической воли Запада. Все необходимые для ее решения физические ингредиенты есть. 200 натовских самолетов (французские, британские, шведские), базирующихся на аэродромах Румынии, Польши, Финляндии, Украины устанавливают над всей территорией Украины бесполетную зону. Под угрозой немедленного уничтожения крымской группировки агрессора российские военные власти подписывают акт об организованном выводе всех российских военнослужащих за границу Украины 1991 года.