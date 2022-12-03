Байден заявил о готовности переговоров с Путиным: могут ли Украину склонять на определенные условия

Президент США Джо Байден заявил о готовности сесть за стол переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, но при определенных условиях. В то же время, Запад осознает, что Украина лучше понимает и чувствует, что сейчас нужно делать.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что на Западе есть четкое понимание и консенсус относительно того, что войну нужно доводить до победного конца и сделать все для падения путинского режима.

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Может ли Запад выдвигать Украине свои требования

Гудков считает, что Запад был готов садиться за стол переговоров по прекращению войны при условии добровольного вывода Россией войск на позиции по состоянию на 23 февраля, а также освобождения военнопленных, признания вины и необходимости выплаты контрибуций.

Я думаю, что на этих четырех условиях Запад готов был сесть с Путиным за стол переговоров,

– заявил российский оппозиционный политик.

Однако, по его мнению, Запад сейчас не будет выдвигать Украине какие-либо свои требования. Потому что он понимает, что Киев лучше знает и чувствует, что сейчас нужно сделать.

Гудков прокомментировал заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным и сказал, могут ли Украину склонять на определенные условия: смотрите видео

Какова позиция Запада

Он уверен, что со стороны Запада нет двойной позиции по переговорам с Кремлем, а также нет никаких попыток или намеков на то, чтобы кого-нибудь обмануть. Конечно, есть разные подходы и отношение к России и видение ее значения в будущем мировом устройстве.

А вот того, чтобы договариваться за спиной украинцев – я об этом ни разу не слышал,

– подчеркнул Гудков.

Российский оппозиционер отметил, что у Запада есть четкое понимание, решительность, межпартийный и общественный консенсус относительно того, что войну нужно доводить до победного конца и сделать все для того, чтобы путинский исчез. Эта политическая линия остается неизменной.

В то же время Гудков добавил, что на Западе есть люди, считающие, что нужно действовать мягче. Но они не влияют на политическую свободу и линию демократических стран.

Заявления США о готовности к переговорам с Путиным: коротко