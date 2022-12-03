Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він зауважив, що на Заході є чітке розуміння й консенсус щодо того, що війну треба доводити до переможного кінця й зробити все для падіння путінського режиму.

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Чи може Захід висувати Україні свої вимоги

Гудков вважає, що Захід був готовий сідати за стіл переговорів щодо припинення війни за умови добровільного виведення Росією військ на позиції станом на 23 лютого, а також звільнення військовополонених, визнання провини та необхідності виплати контрибуцій.

Я думаю, що на цих чотирьох умовах Захід готовий був сісти з Путіним за стіл переговорів,

– заявив російський опозиційний політик.

Однак, на його думку, Захід зараз не буде висувати Україні якісь свої вимоги. Тому що він усвідомлює, що Київ краще розуміє й відчуває, що нині потрібно зробити.

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Якою є позиція Заходу

Він певен, що з боку Заходу немає подвійної позиції щодо переговорів із Кремлем, а також немає жодних спроб чи натяків на те, щоб когось обманути. Звісно, є різні підходи й ставлення до Росії та бачення щодо її значення у майбутньому світовому устрої.

А ось того, щоб домовлятися за спиною українців, – я про це жодного разу не чув,

– наголосив Гудков.

Російський опозиціонер зауважив, що у Заходу є чітке розуміння, рішучість, міжпартійний та суспільний консенсус щодо того, що війну треба доводити до переможного кінця й зробити все для того, щоб путінський режим зник. Ця політична лінія є незмінною.

Водночас Гудков додав, що на Заході є люди, які вважають, що треба діяти м'якше. Але вони не впливають на політичну волю та лінію демократичних країн.

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