Байден планирует предоставить Украине 6 миллиардов долларов поддержки, но есть 3 проблемы, – Politico

Администрация Джо Байдена спешит с предоставлением Украине оставшейся помощи. Речь идет о более 6 миллиардах долларов. В то же время судьба замороженных российских активов неизвестна.

Политологи из США прогнозировали, что Байден будет пытаться запомниться как сильный президент, поэтому в последний момент примет какое-то важное решение по безопасности для Украины. Однако неизвестно, что будет решено относительно дальнобойных ударов по России. Детали относительно вероятной помощи передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Байден хочет помочь, но есть проблемы

План, описанный двумя чиновниками администрации на правах анонимности, является единственным вариантом, который имеет Белый дом, чтобы продолжать отправлять оборудование в Украину для отражения российского наступления. Но проблемы огромные. Обычно после объявления пакета помощи боеприпасы и оборудование попадают в Украину в течение нескольких месяцев, поэтому все, что будет отправлено в ближайшие недели, скорее всего, не поступит в полном объеме, пока не попадет в администрацию Трампа, и следующий главнокомандующий может прекратить поставки еще до того, как они прибудут на место,

– пишут Politico.

Вторая проблема – США могут отправлять только оборудование, которое уже есть на их полках. Поэтому остается вопрос, насколько быстро можно будет изготовить новые артиллерийские снаряды и оружие или заказать их замену.

Не известно, пойдет ли Пентагон на то, чтобы ради Украины потянуться в недра собственных запасов. Такой шаг повлияет на собственную готовность США отражать атаки.

В самом Пентагоне журналистам сказали, что они "на пути продолжения предоставления санкционированной помощи для поддержки Украины" и ожидают "дальнейшей помощи в ближайшие недели".