Мне до сих пор интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии, – Зеленский

Лидер Украины порассуждал о встрече 46-го президента США Джо Байдена и российского диктатора Владимира Путина в Женеве перед полномасштабным вторжением в Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

Смотрите также "Она мне импонирует": Зеленский считает, что у Трампа есть определенная тактика по завершению войны

О чем говорили Путин и Байден

Президент Украины Владимир Зеленский указал, хотел бы знать, о чем договаривались Байден и Путин в Женеве. Он также добавил, что история все расставит по местам.

Я не хочу сейчас говорить, как началась полномасштабная война. Мы можем об этом говорить, где мы были, что у нас было. .... Я думаю, что всех деталей даже мы не знаем, мы предвидим. Для меня до сих пор очень интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии. Я хотел бы знать, если честно. Ну, история нам это обязательно расскажет,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин встречались в Женеве 16 июня 2021 года.

Смотрите также Этот ребус придется решать Трампу, – Зеленский рассказал, как реагировали на войну в 2014

Отметим, что в интервью Зеленский также отметил, что у Трампа есть шанс не снимать санкции. "Я бы очень хотел, чтобы он усилил эти санкции. Мне кажется, он так и будет делать. Мне кажется, я не могу ответить за него. Я хотел бы, чтобы мы все работали как союзники", – добавил он.