Трамп, ядерка и участие КНДР в войне против Украины: о чем договорились Байден и Си Цзиньпин

Джо Байден и Си Цзиньпин встретились в Перу. Политики подытожили взаимные отношения и пришли к согласию по вопросу использования ядерного оружия.

В субботу, 16 ноября, президент Байден провел почти двухчасовую встречу с Си Цзиньпином в отеле, где остановился китайский лидер. Оба политика прибыли в Лиму для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что говорили лидеры США и Китай на прощание

По итогам встречи с Байденом, Си сказал, что цель Пекина и в дальнейшем поддерживать стабильные и здоровые китайско-американские отношения уже после инаугурации Дональда Трампа. Политик пообещал сотрудничать с новой администрацией США.

Справка: Трамп говорил о намерении ввести общие 60 процентов пошлины на импорт китайских товаров США в рамках пакета торговых мер "Америка прежде всего". Пекин выступает против этих шагов. Республиканец также планирует нанять нескольких критиков Китая на руководящие должности, в частности сенатора США Марко Рубио в качестве госсекретаря и конгрессмена Майка Уолца в качестве советника по национальной безопасности.

Известно, что Байден и Си пришли к согласию, что люди, а не искусственный интеллект, должны принимать решения по использованию ядерного оружия.

Президенты США и Китая также говорили о Северной Корее, союзника Китая, чье углубление связей с Россией и развертывание войск против Украины вызвали беспокойство в Вашингтоне, Пекине и европейских столицах.

Глава США отметил, что Китай действительно имеет влияние на КНДР, а потому должен использовать его для предотвращения экскалации конфликта путем привлечения еще большего количества сил Северной Кореи в войну в Украине.

Среди других важных вопросов, затронутых на встрече, были недавний связанный с Китаем взлом телефонной связи представителей правительства США и президентской кампании, усиление давления Пекина на Тайвань и в Южно-Китайском море, а также поддержка Китаем России.

К слову, по данным Bloomberg, Кремль планирует привлечь против Украины до 100 тысяч северокорейских солдат. Администрация Байдена, надеясь удержать Пхеньян от этого шага, предоставила Киеву разрешение на удары ATACMS по Курской области.