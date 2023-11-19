Силы у них уже давно нет: реакция россиян на встречу Байдена и Си ничтожна

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за 6 лет приехал на территорию США, где встретился с президентом Джо Байденом. Кремлевские пропагандисты сначала умалчивали этот факт, а дальше, как по методичке, начали сравнивать визит с двухсторонним саммитом Джо Байдена и Владимира Путина, который состоялся в 2021 году.

Россиянам не важно, что с чем сравнивать, они могут связать даже несоизмеримые вещи. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что Байден встретился с Си Цзиньпином, выражая уважение, а еще одной причиной является величина их экономик.

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Россияне уже давно не имеют силы, о которой говорят

Всем известно, что американская экономика первая и значительно больше, чем в других странах. Но по крайней мере с Китаем Джо Байдену есть о чем говорить.

"Чем российская экономика, которая меньше экономики Франции и Италии, может быть интересна США? Россияне мечтают, чтобы их воспринимали, как Китай, но общим в этих встречах было лишь то, что одного и другого принимали в дорогих исторических имениях," – рассказал Николай Давидюк.

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Следует упомянуть тот факт, что во время встречи Байдена и Путина в Женеве в 2021 году, российский президентский самолет полтора часа не мог сесть, ему не давали разрешения на посадку, а затем на его дороге возникали разные препятствия. По словам политолога, так Путина выводили из равновесия, поэтому сравнивать встречи – это вообще некорректные вещи.

Российское болезненное воображение сравнивает себя с сильными этого мира – это значит, что у них этой силы уже давно нет,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Что известно о встрече Байдена и Си Цзиньпина