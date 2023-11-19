Росіянам не важливо, що з чим порівнювати, вони можуть пов'язати навіть неспівмірні речі. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном, виражаючи повагу, а ще однією причиною є величина їхніх економік.

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Росіяни вже давно не мають сили, про яку говорять

Усім відомо, що американська економіка перша та значно більша, ніж в інших країнах. Але принаймні з Китаєм Джо Байден має про що говорити.

"Чим російська економіка, яка менша за економіку Франції та Італії, може бути цікавою для США? Росіяни мріють, щоб їх сприймали, як Китай, але спільним у цих зустрічах було лише те, що одного й другого приймали в дорогих історичних маєтках," – розповів Микола Давидюк.

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Варто згадати той факт, що під час зустрічі Байдена і Путіна в Женеві у 2021 році, російський президентський літак півтори години не міг сісти, йому не давали дозволу на посадку, а потім на його дорозі виникали різні перешкоди. За словами політолога, так Путіна виводили з рівноваги, тому порівнювати зустрічі – це взагалі некоректні речі.

Російська хвороблива уява порівнює себе з сильними цього світу – це означає, що у них цієї сили вже давно немає,

– наголосив Микола Давидюк.

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