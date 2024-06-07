Байден попросил прощения у Зеленского за задержку в поставках оружия
Во Франции началась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. В ходе разговора президент США извинился перед украинским коллегой за многомесячную задержку в поставках военной помощи для Украины.
В то же время во время двусторонней встречи Байден объявил о новом пакете помощи. Общая его стоимость составляет 225 миллионов долларов. Он направлен на то, чтобы помочь Украине реконструировать электрическую сеть.
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Извинения Байдена
Во время встречи во Франции Джо Байден извинился перед украинским народом за тот период, когда военная помощь не поступала.
Я прошу прощения за недели незнания, будет ли принято с точки зрения финансирования, потому что мы имели проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять, в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, которые задерживали его, но мы сделали это,
– сказал Байден.
Президент США подчеркнул, что американский народ поддерживает Украину в долгосрочной перспективе – и не собирается оставлять нас наедине. Джо Байден отметил то, что наше государство не склонилось и не уступило врагу, а продолжает бороться в "удивительный способ".
Визит Зеленского во Францию
- Отметим, что Зеленский прибыл во Францию 6 июня. Эта поездка приурочена к празднованию дня высадки союзников в Нормандии. В рамках мероприятия у президента Украины запланирован ряд двусторонних встреч.
- Уже известно о первых результатах визита Зеленского. Так, в новый пакет помощи от США входят боеприпасы для HIMARS, минометные системы, артиллерийские снаряды, в частности 155-мм для гаубиц, ракеты для ПВО, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, бронетехника, патрульные катера и широкий спектр другого, содержащий запасные части и оборудование.
- Кроме этого, ожидается подписание двух соглашений с Францией на 650 миллионов евро. Эммануэль Макрон уже объявил, что наше государство получит самолеты Mirage. А также что Франция подготовит бригаду для ВСУ – однако пока речь не идет об отправке французских войск в Украину.