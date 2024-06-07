Байден попросил прощения у Зеленского за задержку в поставках оружия

Во Франции началась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. В ходе разговора президент США извинился перед украинским коллегой за многомесячную задержку в поставках военной помощи для Украины.

В то же время во время двусторонней встречи Байден объявил о новом пакете помощи. Общая его стоимость составляет 225 миллионов долларов. Он направлен на то, чтобы помочь Украине реконструировать электрическую сеть.

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Извинения Байдена

Во время встречи во Франции Джо Байден извинился перед украинским народом за тот период, когда военная помощь не поступала.

Я прошу прощения за недели незнания, будет ли принято с точки зрения финансирования, потому что мы имели проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять, в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, которые задерживали его, но мы сделали это,

– сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что американский народ поддерживает Украину в долгосрочной перспективе – и не собирается оставлять нас наедине. Джо Байден отметил то, что наше государство не склонилось и не уступило врагу, а продолжает бороться в "удивительный способ".

Визит Зеленского во Францию