"Украина чувствует поддержку США": Зеленский показал, как принимали Байдена в Киеве

Сегодня, 20 февраля, в Киев с визитом прибыл американский президент Джо Байден. Он встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Байден прибыл в столицу в 8 утра. Затем он отправился в Мариинский дворец.

Важно Это невероятно вас видеть, – Байден Зеленскому во время исторического визита в Киев

Как принимали Байдена в Киеве

Владимир Зеленский обнародовал видео, на котором можно увидеть, как в столице встречали Джо Байдена.

Кортеж президента США прибыл в Мариинский дворец после 8:30. На входе американского лидера встретили Владимир Зеленский и его супруга Елена.

После этого Байден поздоровался с другими уважаемыми украинскими лицами. Среди них – глава Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и другие.

Украина чувствует поддержку Соединенных Штатов и лично президента Джозефа Байдена в эти нелегкие времена борьбы,

– подчеркнул Зеленский.

Байден в столице Украины: смотрите видео

Визит Байдена в Украину: что известно

Во время переговоров с Зеленским Байден заявил, что ему приятно вернуться в Киев. Прибыв в столицу, его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи от США на полмиллиарда долларов. Речь идет о поставке критически необходимого вооружения.

Также президент США анонсировал новые масштабные санкции против России. Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что в Киеве решаются многие вопросы.

Байден раньше бывал в Украине, но не в статусе президента США. Он посещал Украину при каденции Барака Обамы в статусе вице-президента.