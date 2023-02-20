На фоне визита топ-гостей: вдоль границы Украины активировалась разведывательная авиация США

Вероятно, столица Украины готовится к приему уважаемых и почетных гостей из разных государств мира. В то же время стало известно, что в Польше, у границы с нашей страной, в небе кружили американские разведывательные летательные аппараты.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник констатировал, что украинцев ожидает сюрприз 20 февраля. В то же время 24 Канал со ссылкой на ресурс flightradar24.com информирует о том, что в небе над Польшей с утра кружил американский стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint.

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Что известно об этом авиасудне

Заметим, что название рейса, по которому двигался этот летательный аппарат, – JAKE11. Вылетел он из Великобритании 20 февраля и совершил несколько кругов вблизи польско-украинской границы.

Уже около 11:20 его зафиксировали над городом Лодзь.



Полет Boeing RC-135W Rivet Joint над Польшей / Скриншот 24 Канала по состоянию на 11:20

Байдена хотели тайно отправить в Украину к годовщине с начала великой войны

Пока невозможно сказать точно, кто находится на борту авиасудна. Однако сетью распространяются слухи, что активизация Boeing RC-135W Rivet Joint может быть связана с визитом президента США Джозефа Байдена в Польшу и Украину.