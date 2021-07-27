Байден мирится с Путиным: почему не сработает стратегия США в отношении России

Полный разворот спиной к Украине и нежелание видеть в лице Владимира Путина реальную масштабную угрозу для всей Европы – так можно описать поведение президента США Джо Байдена. И уступками по "Северному потоку-2" эта история не ограничивается.

Произошла кардинальная трансформация президента США от "Путин – убийца" до "Путин – вероятный партнер". Уже больше недели главной аджендой всей мировой политики стало обсуждение предательского соглашения между США и Германией про "Северный поток-2".

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Обе стороны, Ангела Меркель и Джо Байден, попытались втиснуть в него какие-то гарантии для Украины. Однако ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни даже в Вашингтоне до конца не верят в реализацию всех записанных обещаний.

В США понимают риски запуска газопровода

В Украине уже назвали это соглашение Будапештским меморандумом-2, а в Евросоюзе заявляют, что ради реализации своей затеи с российской трубой Германии придется грубо нарушать европейское законодательство.

Самым показательным оказалось выступление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд во время сенатских слушаний на эту тему. Она, опустив глаза, коротко и стыдливо заявила, что она понимает, какие угрозы несет запуск "Северного потока-2", но сделать с этим уже ничего не может.

Скорее всего, понимают это и в ближайшем окружении Байдена. Иначе зачем просить украинскую власть "не делать шума из-за соглашения", если с ним всё так хорошо? Попытки заткнуть рот украинской власти имеют своё оправдание для Байдена – любые заявления из Киева еще больше сплотят Конгресс США.

Ведь в обеих партиях, и республиканской и демократической, большинство находятся в недоумении и готовы противодействовать инициативам Белого дома. В команде Байдена действительно боятся мобилизации всего Конгресса, да еще и с подачи Украины.

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Ради этого Вашингтон специально задвинул встречу Байдена и Зеленского на самые задворки августа. Во-первых, к тому времени конгрессмены разъедутся на отдых, а во-вторых, последние препятствия на пути запуска "Северного потока-2" уже могут быть устранены.

Чем еще Вашингтон ошарашил Украину

Однако и это не всё, чем Белый дом ошарашил Украину. Еще в конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение саммита Крымская платформа, чтобы актуализировать вопрос оккупации Россией Крыма. На него приглашены все лидеры демократического мира и США были одними из первых, кто эту инициативу поддержал.

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Но временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент вдруг заявил, что ни президент Байден, ни вице-президент Харрис на саммит Крымской платформы не приедут. Вместо них будет член кабинета президента. Конечно, после такого пассажа, ждать визита европейских лидеров Меркель и Макрона, наверное, не стоит вообще.

И это достаточно сильный сигнал от Белого дома – там не хотят ворошить эту тему на мировом уровне, но и это не всё. Тот же Кент заверил, что США не будут присоединятся ни к нормандскому ни к минскому форматам по миру на Донбассе. А ведь именно этого от США и ждали в Украине.

Причина переноса встречи президентов – очевидна

На этом фоне причины переноса встречи Зеленского и Байдена становятся до неприличия очевидными. И Байден уже несет за такое поведение репутационные потери у себя на родине.

Первым, кто в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, раскритиковал Джо Байдена – это его главный противник Дональд Трамп. Он заявил, что это лично Байден, своим согласием на запуск "Северного потока-2", дает Путину миллиарды долларов на его авторитарную деятельность.



Трамп раскритиковал Байдена / Фото AP

Не только Байден, но и демократическая партия уже пожинают плоды такой деятельности. Рейтинг поддержки Джо Байдена впервые упал до 50%, в то же время 45% американцев не доверяют политике президента США. Это обязательно отразиться и на партии Байдена, что точно не принесет баллов на предстоящих выборах.

Байден пытается оторвать Россию от Китая

Теперь главный вопрос – что же случилось с Байденом? Почему тот кто называл Путина убийцей, теперь готов с ним заигрывать и предавать интересы Украины? Сегодня уже сложно отрицать факт, который яростно отвергали многие аналитики – Байден пытается оторвать Россию от растущего Китая любыми методами.

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Стоит признать, что Байден перешел именно к политике умиротворения кремлевского агрессора. Байден, который назвал Китай главным вызовом, почему-то верит, что способен склонить Путина стать союзником Запада, тем самым ослабив позиции Китая. Но логика Белого дома в корне провальна и принесет скорее диаметрально противоположный результат.

Бывший посол США в России Майкл Макфол довольно четко обозначил, почему попытки Байдена усмирить Путина – дурацкая затея. Макфол сравнил нынешние методы Белого дома в борьбе с Китаем с борьбой США против СССР в период холодной войны. Казалось бы, попытка Байдена оторвать Россию от Китая выглядит вполне целесообразной.



Попытки Байдена усмирить Путина – дурацкая затея / Фото ТАСС

Почему не сработает стратегия США

Вспомним период холодной войны и то, как США оторвали Китай от СССР, тем самым сильно ослабив "советы". Сегодня эта стратегия не сработает. Где-то к началу 1950-х годов Китай и СССР действительно закрепили положение союзников, тем самым поставив под удар Запад. Но уже в 1972 году, администрации Никсона удалось оторвать Китай от Союза.

Нынешняя администрация президента США не учитывает в своем стремлении один ключевой момент – к 1972 году между Китаем и СССР уже образовался раскол и тогдашнему госсекретарю Генри Киссинджеру не нужно было долго убеждать Пекин отвернуться от Москвы.

Почва уже была готова для этого. Ведь обе страны уже были на грани большого столкновения, после того как в 1969 году произошла короткая пограничная война между китайскими и советскими военными.

Китай и Россия – вынужденные партнеры

Сегодня же Китай и Россия, если не друзья, то вынужденные партнеры, ведь оба режима автократические, и оба режима негласно объявили войну демократии. Путин называет Си Цзиньпина идеологическим партнером, а Си, в свою очередь Путина – лучшим другом.

Тогда с какой стати Путин отвернется от своего идеологического союзника и станет на сторону демократии, еще и враждебной? Ради этого Белому дому придется пойти на серьезные уступки Кремлю.

В 1972 году, в обмен на разворот Китая от СССР, президент Никсон подписал Шанхайскую декларацию, в которой признал Тайвань частью Китая и заявил, что вопрос автономии острова должны решить между собой сами китайцы.

В сегодняшних реалиях, Путин, скорее всего будет просить, или уже попросил, уступок в отношении Украины, Грузии и Беларуси, мол "я с вами, но в эти регионы вы не лезете – это моя зона влияния". В Кремле давно мечтали о новом переделе мира на зоны контроля.

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Украине необходимо переключится на Конгресс США

Москва давно жаждет перекроить карту мира, называя этот план Ялта-2, по аналогии с исторической встречей 1945 года в Крыму, на которой Сталин, Рузвельт и Черчилль делили Европу. В таком случае, Байдену пора ставить крест на своих стремлениях объединить демократии по всему миру.

Кто поверит в это стремление, если авторитарная Москва получит под свое влияние целый пакет постсоветских стран, яростно пытающихся от этого влияния освободиться?

Поэтому, украинской власти просто необходимо переключиться с Байдена и Меркель на Конгресс США и Еврокомиссию. Это исторический момент, когда Украина может защитить не только себя, но и половину мира от будущего краха, который повлечет за собой американская политика умиротворение Путина.