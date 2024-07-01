"Мы уничтожим Россию", – политтехнолог о том, как Байден может исправить ситуацию после дебатов

Предвыборные теледебаты для Джо Байдена действительно стали провальными. Возраст берет свое и, к сожалению, это нельзя изменить. Бывают дни, когда политик зажигает публику своим выступлением. В то же время иногда случаются "дни слабости".

Как вот во время дебатов, когда Байден не мог связать двух слов и говорил противоречивые вещи относительно Украины. Однако еще не все потеряно. Политик может подняться в глазах избирателей, сделав одно заявление. Подробнее 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Как Байден может отбелить свое имя

Михаил Шейтельман предположил, что Джо Байден может сделать сюрприз. Однако имеет короткий промежуток времени. Поскольку следующие дебаты с Дональдом Трампом должны состояться в конце сентября – начале октября. Нет времени ждать, ведь сохранить впечатление "немощного старика" до этого периода является чрезвычайно плохой идеей.

Для Байдена еще ничего не потеряно. На следующей неделе, 9 – 11 июля, в Вашингтоне саммит НАТО. И представьте себе, что выходит Байден и говорит: "Мы уничтожим Россию, мы разнесем ее вдребезги. Мы сотрем к черту все "красные линии". Мы ответим на любое действие, если они попытаются применить ядерное оружие. Мы зальем всю Москву ядерным оружием". Если он выступит с такой боевой речью, то уберет то неприятное впечатление,

– констатировал политтехнолог.

Заметьте, президент США Джо Байден признал свое поражение в дебатах с Трампом, но он уверен, что может победить во время избирательной гонки. Он также "дал слово", что не баллотировался бы снова, если бы не верил в то, что сможет качественно выполнять свои обязанности.

На самом деле Трамп не слишком моложе Байдена. Сейчас Джо Байдену 81 год, а Дональду Трампу – 78.