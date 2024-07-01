Як-от під час дебатів, коли Байден не міг зв'язати двох слів та говорив суперечливі речі щодо України. Однак ще не все втрачено. Політик може піднятися в очах виборців, зробивши одну заяву. Детальніше 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Як Байден може відбілити своє ім'я

Михайло Шейтельман припустив, що Джо Байден може зробити сюрприз. Проте має короткий проміжок часу. Оскільки наступні дебати з Дональдом Трампом мають відбутися наприкінці вересня – початку жовтня. Не має часу чекати, адже зберегти враження "немічного старого" до цього періоду є надзвичайно поганою ідеєю.

Для Байдена ще нічого не втрачено. Наступного тижня, 9 – 11 липня, у Вашингтоні саміт НАТО. І уявіть собі, що виходить Байден і каже: "Ми знищимо Росію, ми рознесемо її вщент. Ми зітремо до біса усі "червоні лінії". Ми відповімо на будь-яку дію, якщо вони спробують застосувати ядерну зброю. Ми заллємо всю Москву ядерною зброєю". Якщо він виступить з такою бойовою промовою, то прибере те неприємне враження,

– констатував політтехнолог.

Зауважте, президент США Джо Байден визнав свою поразку в дебатах з Трампом, але він впевнений, що може перемогти під час виборчих перегонів. Він також "дав слово", що не балотувався б знову, якби не вірив в те, що зможе якісно виконувати свої обов'язки.

Цікаво! Насправді Трамп не надто молодший за Байдена. Наразі Джо Байдену 81 рік, а Дональду Трампу – 78.