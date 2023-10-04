Выполнили все, о чем просил Зеленский: Байден прокомментировал поставки ATACMS Украине

Одной из самых больших просьб Украины к США было предоставление дальнобойных ракет. Президент Байден намекнул, что выполнил эту просьбу.

По данным СМИ, Байден во время встречи с Зеленским якобы пообещал передать несколько дальнобойных ракет ATACMS.

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Получили все, о чем просили

Президент США Джо Байден на своем выступлении заявил, что США выполнили все, о чем просил украинский лидер. Такой ответ прозвучал на вопрос, обещал ли американский глава передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Напомним, ранее президенты Украины и США встретились в Нью-Йорке, где проходила Генассамблея ООН. Это произошло 21 сентября. После встречи медиа писали о том, что Байден пообещал Зеленскому предоставить небольшое количество дальнобойных ракет.

Утром на следующий день 22 сентября Зеленский сделал оптимистическое заявление по ATACMS. Президент заявил, что с передачей этих ракет будет такой же сценарий, как с F-16.

США готовят "послание Путину"

Намеком российскому президенту о том, что Запад, в том числе США, не планируют "уставать" от войны в Украине и в дальнейшем будут ее поддерживать должен стать новый пакет помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер. По ее словам, об очередном пакете поддержки объявят уже в ближайшее время.

"За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается", – заявила Карин.

Последний пакет военной помощи от США был объявлен недавно – 22 сентября. Туда вошли артиллерия, танки Abrams, ракеты ПВО АИМ-9М, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другое вооружение на сумму 325 миллионов долларов США.