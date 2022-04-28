Байден направит в Конгресс запрос о дополнительной помощи для Украины

Президент США Джо Байден заявил, что продолжит поддерживать Украину. Он запросит Конгресс о дополнительной помощи для нашего государства.

С соответствующим заявлением по Украине Байден выступил 28 апреля. Он отметил, что украинцы каждый день отдают свои жизни, чтобы остановить Россию. Поэтому США должны предоставить оружие и все необходимые виды помощи, сообщает 24 канал.

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Сегодня для поддержки Украины, чтобы она могла продолжать борьбу, я посылаю дополнительную заявку в Конгресс, которая обеспечит поток военного снаряжения в Украину. Будем продолжать и гуманитарную помощь и экономическую,

– сказал Байден.

Он отметил, что США уже предоставили Украине помощь и продолжают это делать. Тем не менее деньги, которые выделяли в прошлом месяце, почти закончились, поэтому нужна новая заявка.

По словам Байдена, США продолжат оказывать еще и гуманитарную и экономическую помощь. Это должно решить нужды, которые будут у украинских военных следующие месяцы. Речь идет о долгосрочной помощи для безопасности страны: артиллерия, бронебойные системы, ПВО и многое другое.

О какой помощи может идти речь

Точную сумму финансовой поддержки, которую Байден запросит у конгресса, он не назвал. Но, как сообщал американский телеканал CNBC, может говориться о 33 миллиардах долларов. За эти деньги также могут усилить оборону стран Европы.

Более 20 миллиардов долларов из этой поддержки может пойти на поставку оружия Украине и европейским странам. Финансирование должно быть назначено на период до сентября этого года.

На какие нужды Украина направит помощь США

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак приветствовал решение Байдена о запросе выделения финансовой помощи для Украины. По его словам, из этих средств еще 8 с половиной миллиардов долларов уйдет на экономику.

По его словам, 20,4 миллиарда долларов США предназначены для:

оснащение Киева и европейских партнеров дополнительной артиллерией;

предоставление бронетехники, противотанкового и противовоздушного потенциала;

ускорение кибервозможностей;

ускорение передовых систем ПВО;

помощь в разминировании наземных мин и самодельных взрывных устройств.

Ермак говорит, что 8,5 миллиарда долларов уйдет на помощь правительству. Благодаря этим деньгам будут поддерживать следующие услуги:

продовольственные;

энергетические;

медицинские;

противостоять российской дезинформации и пропагандистским нарративам;

поддержка малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса во время осеннего урожая и закупок природного газа.

Помощь США Украине: коротко