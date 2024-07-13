Зеленский в Ирландии прокомментировал оговорку Байдена, назвавшего его Путиным

На полях Саммита НАТО в Вашингтоне Джо Байден дважды назвал Зеленского Путиным. Украинский лидер отреагировал на ошибки президента США во время короткого разговора с журналистами в аэропорту "Шеннон".

По дороге в Украину из США глава государства заскочил в Ирландию. Там журналисты спросили политика, что он думает об оговорке Байдена, который назвал его Путиным.

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Что ответил Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что глава США допустил ошибку. В то же время он напомнил о большой поддержке, которую оказали американцы украинцам. Несмотря на это, подчеркнул президент, можно забыть о некоторых погрешностях.

Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю,

– сказал Зеленский.

Напомним, что Байден дважды назвал Зеленского Путиным. Сначала он сделал это во время своего выступления на Ukraine Compact, когда передавал свое слово украинскому лидеру. Тогда американец вовремя опомнился и исправился. А Зеленский подыграл ему, пошутив, что он лучше Путина.

Второй раз Байден "перепутал" Путина и Зеленского во время пресс-конференции Альянса. Тогда глава Белого дома не стал исправляться, а просто перевел тему.

Оговорки американского президента возмутили общественность. Шольц и Макрон выступили в его защиту, заявив, что такое случается с каждым.