Байден не исключает предоставления Украине разрешения бить вглубь России, – Блинкен

Президент США Джо Байден "не исключает", что Украина может получить разрешение на удары вглубь территории России дальнобойным западным оружием.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью. Его заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что Иран предоставил Москве ракеты малой дальности, и Россия "вероятно, применит их в течение нескольких недель в Украине".

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Получит ли Украина разрешение на удары вглубь России

По словам Блинкена, Байден "не исключает", что Украина может запустить ракеты вглубь российской территории.

Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, мы хотим убедиться, что это делается таким образом, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы,

– сказал госсекретарь США.

Энтони Блинкен также добавил, что США позаботились о том, чтобы у Украины было "все необходимое и вовремя, чтобы быть эффективной в отражении российской агрессии" с момента вторжения России в феврале 2022 года.

В то же время, по его словам, Вашингтону также пришлось учитывать другие факторы. В частности, речь идет о том, смогут ли украинские силы использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать.

К слову, ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировали совместный визит в Киев. Политики планируют посетить Украину на этой неделе.