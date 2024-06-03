Байден не поедет на Саммит мира: как это повлияет на отношения Украины и США

США на Саммите мира в Швейцарии будет представлять вице-президент Камала Харрис. В целом мероприятие пройдет так, как видит Киев, а также Швейцария как принимающая сторона.

Об этом 24 Каналу сказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский, отметив, что отправить вице-президента на Саммит мира было правильным решением США.

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Повлияет ли неучастие Байдена на Саммит мира

Желиховский отметил, что присутствие вице-президента США Камалы Харрис – это уже достаточно высокий уровень представительства Вашингтона.

То есть худшие опасения не оправдались, и это усиливает, собственно, позицию Америки,

– сказал эксперт-международник.

Это также, по его словам, не повлияет каким-то негативным образом на отношения между Киевом и Вашингтоном. Ведь многие политики, эксперты и общественные деятели опасались, что отсутствие обоих лидеров США бросит тень на отношения между странами и на саммит в целом.

Поэтому, по его мнению, отправить вице-президента на Саммит мира было правильным решением США. Конечно, хотелось бы увидеть и Джо Байдена, но понятно, что есть свои внутриполитические процессы в Соединенных Штатах.

Как это повлияет на отношения Украины и США

Эксперт-международник отметил, что встречи с Джо Байденом будут проходить как на полях праздничных мероприятий в Нормандии, так и во время саммита G7, где планируется подписание соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами.

И это, уверен он, действительно поднимет двусторонние отношения между странами на качественно новый уровень, то есть еще и сделает невозможным ухудшение или охлаждение отношений между Киевом и Вашингтоном, о чем также недавно говорилось.

То есть фактически, я думаю, что хорошо, что есть подтверждение на таком уровне, и я думаю, что саммит состоится так, как нужно, как видит в этом Киев, а также принимающая сторона, то есть Швейцария,

– заявил Желиховский.

Далее, добавил он, все мы уже будем отталкиваться от результатов встречи, от того, кто приедет, какие будут выдвинуты варианты дальнейших действий по мирному урегулированию, и, возможно, будет подписано какое-то коммюнике после данного мероприятия, которым мы можем быть усилены в следующих раундах переговоров и встреч.

Саммит мира в Швейцарии: что известно