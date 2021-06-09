Байден заявил, что не знает, сможет ли договориться с Путиным относительно кибератак

9 июня 2021 , 17:05
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Источник:

The Washington Post

Джо Байден планирует во время встречи с Владимиром Путиным обсудить кибербезопасность. Однако президент США не знает, удастся ли ему достичь договоренностей в этом вопросе.

Об этом американский лидер сообщил представителям СМИ перед началом своей первой поездки в Европу в статусе главы государства.

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Байден поднимет вопрос кибербезопасности

Так, журналисты спросили у главы Белого дома, не смог бы ли он уладить с Путиным вопрос относительно кибератак, направленных на США.

Джо Байден ответил: "Кто знает?" – и добавил, что вопрос кибербезопасности станет частью переговоров с руководителем страны-агрессора.

Стоит отметить, что власть Штатов рассматривает кибератаки как угрозу нацбезопасности. Поэтому в правительстве готовят наступательные кибероперации против хакеров России.

Обратите внимание! Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы дать ответ на "безрассудные и агрессивные" действия России. По его словам, последствия могут быть непосредственно перед встречей Джо Байдена и Путина.

Хакерская атака на компанию JBS: что известно

  • Североамериканские и австралийский филиалы JBS SA 1 июня стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу.
  • Федеральное бюро расследований заявило, что за атакой стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).
  • Джо Байден, отвечая на вопрос репортера, будет ли он принимать меры против Владимира Путина, заявил, что "внимательно изучает этот вопрос".

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Автор: Олег Васьків