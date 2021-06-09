Байден заявил, что не знает, сможет ли договориться с Путиным относительно кибератак

Джо Байден планирует во время встречи с Владимиром Путиным обсудить кибербезопасность. Однако президент США не знает, удастся ли ему достичь договоренностей в этом вопросе.

Об этом американский лидер сообщил представителям СМИ перед началом своей первой поездки в Европу в статусе главы государства.

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Байден поднимет вопрос кибербезопасности

Так, журналисты спросили у главы Белого дома, не смог бы ли он уладить с Путиным вопрос относительно кибератак, направленных на США.

Джо Байден ответил: "Кто знает?" – и добавил, что вопрос кибербезопасности станет частью переговоров с руководителем страны-агрессора.

Стоит отметить, что власть Штатов рассматривает кибератаки как угрозу нацбезопасности. Поэтому в правительстве готовят наступательные кибероперации против хакеров России.

Хакерская атака на компанию JBS: что известно

Североамериканские и австралийский филиалы JBS SA 1 июня стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу.

Федеральное бюро расследований заявило, что за атакой стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).

Джо Байден, отвечая на вопрос репортера, будет ли он принимать меры против Владимира Путина, заявил, что "внимательно изучает этот вопрос".

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы дать ответ на "безрассудные и агрессивные" действия России . По его словам, последствия могут быть непосредственно перед встречей Джо Байдена и Путина.

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