"Долбаный м***к" и "больной вы***ок": СМИ узнали, как Байден называет Трампа

Журналисты выяснили, что Джозеф Байден нецензурно высказывается в отношении Дональда Трампа. Они объяснили, чем так раздражает действующего президента США его предшественник.

Джозеф Байден недавно жестко раскритиковал Дональда Трампа. Бывший президент США своими действиями разозлил действующего американского лидера.

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Что думает Байден о Трампе

Как пишет издание со ссылкой на анонимные источники, Байден называет Трампа "долбаный м***ком" (fucking a**hole) и "больным вы***ком" (sick f*ck). Делает он это не на публике, а в частных разговорах со своими помощниками и друзьями. Так, действующий президент США назвал скандального политика "больным вы***ком", который радуется чужим несчастьям.

Не так давно Байден выступил в Уэлли-Фордж по случаю третьей годовщины штурма Капитолия, который состоялся 6 января 2021 года. Во время речи американский лидер высмеял и раскритиковал Трампа вместе с его сторонниками из-за того, что они находят радость в политическом насилии.

На своем митинге он (Трамп – 24 Канал) шутит о том, что злоумышленник, подстрекаемый большой ложью Трампа, ударит молотком по черепу Пола Пелоси. И он считает это забавным. Он смеялся над этим. Какой больной...

– сказал Байден и вовремя осекся.

В материале отмечается, что в частных разговорах Байден не останавливается и завершает нецензурные фразы, когда речь идет о его предшественнике.

Что этому предшествовало

Пол Пелоси является мужем бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В октябре 2022 года в их дом ворвался злоумышленник с молотком в руке, который искал экс-спикера. В результате он ударил её 83-летнего мужа и проломил ему череп.



Этот инцидент произошел в Сан-Франциско. В материале отмечается, что нападавший был правым радикалом, который верил в теории заговора. В результате его задержали и осудили. Позже Трамп использовал эту историю как основу для своих шуток на митингах.

Мы будем противостоять сумасшедшей Нэнси Пелоси, которая разрушила Сан-Франциско. Как поживает ее муж, кто-то знает?

– пошутил кандидат в президенты США во время выступления в сентябре.

Также он напомнил, что Пелоси выступала против строительства стены на американской границе, и пошутил, что стена вокруг ее дома "очевидно, не очень хорошо работает".

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