Глава Пентагона попал в больницу: Байдену не сообщили о госпитализации, – CNN

Министр обороны США Ллойд Остин госпитализирован в больницу, где он уже провел несколько дней. Впрочем, информацию об этом долго скрывали даже от президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

Руководитель Пентагона раньше прокомментировал свою госпитализацию. Ллойд Остин рассказал, что ждет скорейшего возвращения на работу.

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Байден не знал о госпитализации Остина

Глава Пентагона попал в больницу на Новый год из-за осложнений после плановой операции.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил Байдену о госпитализации Ллойда Остина только днем 4 января.

Пентагон объявил о госпитализации в пятницу. Остин опубликовал свое первое заявление в субботу, спустя пять дней после госпитализации,

– говорится в сообщении CNN.

Высокопоставленные должностные лица администрации заявили, что они были в шоке, узнав о госпитализации Остина и задержке в информировании Белого дома.

Как отмечает издание, Байден и Остин разговаривали в субботу вечером 6 января. Представитель Белого дома назвал звонок "теплым разговором" и добавил, что "президент полностью доверяет министру Остину и с нетерпением ждет его возвращения в Пентагон".

По состоянию на вечер субботы Ллойд Остин оставался в больнице.

Что известно о госпитализации главы Пентагона