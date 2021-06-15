Байден объяснил, чем грозит России смерть Навального в колонии

Президент США Джо Байден предупредил главу Кремля Владимира Путина, какие последствия будет иметь для России смерть Алексея Навального. Это, считает Байден, испортит отношения Москвы со всем миром.

Об этом Байден сообщил во время пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе. Это заявление лидер США сделал за два дня до встречи с Путиным в Швейцарии.

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Смерть Навального стала бы еще одним свидетельством того, что Россия практически не намерена соблюдать основные права человека,

– сказал Байден.

Политику России раскритиковали на саммите НАТО

Агрессивную и безответственную политику России уже раскритиковали в итоговом коммюнике альянса, ведь Москва угрожает евроатлантической безопасности. Среди основных факторов угрозы страны НАТО назвали наращивание военного присутствия, кибератаки, аннексию Крыма и дезинформационную кампанию, которую проводит Кремль.

Путин встретится с Байденом 16 июня

Отметим, 14 июня Байден назвал Путина достойным соперником, а встреча с ним в Швейцарии – критически важной. Зато ответа на вопрос, является ли глава Кремля убийцей, он избежал.

Что известно о состоянии Алексея Навального?

Состояние Навального в колонии значительно ухудшилось, оппозиционер требовал допустить к нему частных медиков, ведь лечение в месте лишения свободы ему не предоставляли. В знак протеста политик даже объявил голодовку, однако Состояние Навального в колонии значительно ухудшилось, оппозиционер требовал допустить к нему частных медиков, ведь лечение в месте лишения свободы ему не предоставляли. В знак протеста политик даже объявил голодовку, однако впоследствии ее прекратил