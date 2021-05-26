Байден объяснил отказ от санкций в отношении "Северного потока-2"

В США сообщили, что не будут вводить санкции против "Северного потока-2". Джо Байден считает такие меры сейчас ненужным.

Президент США пояснил, что строительство газопровода уже почти завершено. Несмотря на это, Штаты не готовы ввести санкции.

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"Северный поток-2" почти полностью завершен ... Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений", – подчеркнул Байден.

Строительство "Северного потока-2": последние события

Об отказе от санкции сообщили в Госдепе США 21 мая.

В этот же день Верховная Рада проголосовала за проект постановления обращения к Конгрессу США. Просили именно ввести санкции против всех участников строительства "Северного потока-2".

Однако уже 22 мая США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с "Северным потоком-2".