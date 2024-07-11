Patriot будет: Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов
Президент Байден объявил о новом пакете помощи для Украины во время встречи с президентом Зеленским в Вашингтоне, сообщает 24 Канал. Что именно войдет в пакет, позже сообщили в Пентагоне.
СМИ предполагали, что новый пакет помощи для Украины может включать зенитно-ракетный комплекс Patriot. Так и произошло.
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Что сказал Байден о новом пакете помощи для Украины
Президент США поблагодарил Зеленского за стойкость Украины и то, что ВСУ ежедневно и каждую ночь отражают вражеские атаки. Он подчеркнул, что Украина и США вместе могут сделать многое.
Мы показываем миру, что поддерживаем Украину, –
сказал Байден.
Это восьмой пакет помощи от Америки, который Байден одобрил с конца апреля, когда Конгресс принял решение о дополнительном финансировании для военной помощи нашему государству.
Агентство АР, ссылаясь на чиновников США, утверждает, что речь о пакете на 225 миллионов долларов. Также он может включать зенитно-ракетный комплекс Patriot. О последнем в США уже делали заявления.
Впоследствии в Пентагоне подтвердили это и рассказали о пакете подробнее.
Что войдет в пакет:
- одна батарея Patriot;
- боеприпасы для ЗРК NASAMS;
- зенитные ракеты Stinger;
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боеприпасы к стрелковому оружию;
- подрывные боеприпасы;
- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Интересно, что Дмитрий Кулеба назвал последние решения западных стран по Украине самым мощным одноразовым усилением противовоздушной обороны.