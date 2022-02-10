Байден обсудит с мировыми лидерами угрозу вторжения России в Украину, – СМИ

На фоне угрозы нового вторжения России в Украину Джо Байден планирует позвонить по телефону мировым лидерам. Они обсудят ситуацию вблизи границ Украины.

Переговоры должны пройти 11 февраля. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

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Президент США хочет обсудить наращивание российских войск возле Украины с главами:

Великобритании;

Германии;

Франции;

Италии;

Польши;

Канады;

Евросоюза;

Североатлантического альянса.

Напомним, что в конце января Джо Байден провел два секретных брифинга, главной темой которых было взимание Россией войск к границам Украины. В них приняли участие помощники руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудников профильных комитетов.

Заявления Байдена об Украине

Джо Байден заявил, что Россию ожидают серьезные последствия в случае вторжения на территорию Украины. По его словам, реакция будет мгновенной.

Глава Соединенных Штатов заявил, что может ввести санкции против Владимира Путина. В частности, это может случиться, если Россия таки решится напасть на Украину.

Он заверил, что в случае российского вторжения в Украину "Северный поток-2" не будет существовать. Под вторжением трактуют пересечение границы танками и войсками.

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