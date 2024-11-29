"Россия недооценивает стойкость украинского народа": Байден осудил массированный удар по Украине

Президент США Джо Байден осудил массированную атаку по Украине, которую российские войска осуществили в ночь на 28 ноября. Он назвал очередное вражеское воздушное нападение "возмутительным".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Байдена на сайте Белого дома. Отмечается, что администрация Байдена месяцами работала, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической сети, готовясь к зиме.

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Байден отреагировал на массированный ракетный удар

В ночь на 28 ноября российские войска атаковали Украину 188 ракетами и беспилотниками. По словам Байдена, этим ударом по энергетической инфраструктуре Россия лишила украинцев доступа к электроэнергии.

Это нападение является возмутительным и является еще одним напоминанием о неотложности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии,

– заявил президент США.

Байден также отметил,, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и рассказал о военной помощи нашей стране.

В начале этого года по моему указанию Соединенные Штаты начали уделять приоритет экспорту ПВО, поэтому они в первую очередь идут в Украину. В связи с этим решением Министерство обороны поставило в Украину сотни дополнительных ракет ПВО, и продолжаются дальнейшие поставки,

– сказал американский лидер.

По словам Байдена, Министерство обороны США продолжает наращивать другие критические возможности для Украины, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику. Президент также подчеркнул, что Россия "продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решительность украинского народа", а Соединенные Штаты вместе с более 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу.