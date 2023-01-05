Российское "рождественское перемирие": Байден назвал цель Путина

Президент США Джо Байден отреагировал на решение лидера России Владимира Путина по поводу так называемого "рождественского перемирия". Американский президент выразил скептицизм по поводу заявления Путина.

Байден подчеркнул, что Путин лукавит, когда хочет перемирия на православное Рождество 7 января, ведь 25 декабря и на Новый год диктатора ничего не остановило. В частности, в этот период Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе.

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Байден поймал Путина на лицемерии

Американский президент уверен, что Путин пытается "передохнуть", потому и хочет добиться перемирия.

Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и на Новый год. Я думаю, что он пытается передохнуть,

– сказал президент США.

Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен якобы с 12:00 6 января и в течение всего Рождества.

Путин цинично просит Украину сделать такой же шаг и согласиться на прекращение огня. Министр обороны Шойгу уже отдал российской армии приказ о "перемирии".

Как в Украине отреагировали на решение Путина

Война в Украине продолжается с 2014 года, и за это время стороны неоднократно договаривались о перемирии. Однако россияне постоянно нарушали "режим тишины", поэтому никто заявлениям Кремля больше не верит.

По решению кремлевского диктатора отреагировал советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что в Украине начнется "временное перемирие" только после того, как Россия покинет оккупированные территории.

Кроме того, Подоляк сказал, что Россия хочет снизить интенсивность боевых действий на время, чтобы провести дополнительную мобилизацию и перегруппировку.

Также оккупанты хотят через пропагандистскую игру нажать на европейские сообщества и показать, что они якобы прекратили огонь в одностороннем порядке, а Украина якобы продолжает воевать.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет делать на своей земле то, что считает необходимым. Он отметил, что враг только прикрывается христианскими праздниками.

В Германии тоже ответили Путину

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала на предложения российского диктатора. Она сказала, что если бы Владимир Путин хотел мира, то вернул бы своих солдат домой.

По ее словам, это "перемирие" не приносит ни свободы, ни безопасности украинцам, живущим в ежедневном страхе под российской оккупацией. Кроме того, она подчеркнула, что Путин хочет продолжить войну после небольшого перерыва.