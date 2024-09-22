Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне, – Зеленский

Зеленский обратился к украинцам в 942-й день войны. Он записал обращение из самолета и заявил: Байден первым увидит план победы полностью.

В Нью-Йорк президент приехал вечером 22 сентября. Но видео записано по пути в Пенсильванию – об этом сообщил сам Зеленский в своем обращении, выложенном в телеграм-канале.

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Зеленский о своем визите в США

Начинаем визит в Соединенные Штаты. Сейчас летим в Пенсильванию. Особый визит. Затем Нью-Йорк, Вашингтон. Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы, – для действительно справедливого мира,

– сказал гарант.

По его словам, Украина представит в Соединенных Штатах план победы. Первым его увидит полностью Джо Байден.

"Конечно, представлю план победы всем лидерам стран-партнеров, которые так же, как президент Байден, являются лидерами мира и могут стать лидерами мира, помогая нам с планом победы. Представим также его в Конгрессе – обеим партиям, – и обоим кандидатам в президенты Соединенных Штатов", – пообещал президент.

Он убежден, что Америка имеет достаточно силы, чтобы вместе с Украиной, союзниками и партнерами обеспечить мир – именно так, как предусмотрено Формулой мира и Уставом ООН.

Наше государство нуждается в оружии для защиты нашей независимости и наших людей, дипломатии для консолидации партнеров и принуждения России к миру и в справедливости – для того, чтобы Россия отвечала за эту войну и чувствовала ее последствия.

Зеленский поблагодарил все народы и мировых лидеров, "которые почувствовали, что в этой войне России против Украины решается гораздо больше, чем судьба только нашего, украинского, народа". Лидером в поддержке стали США.

"Именно сейчас определяется, что будет наследием нынешнего поколения государственных лидеров. Тех, кто в самых высоких кабинетах. В ближайшие дни будут встречи с лидерами стран Глобального Юга, G7, Европы, с руководителями международных организаций – со многими, кто помогает консолидировать мир. Очень весомые встречи с представителями Соединенных Штатов. Настоящий мир и настоящая победа Украины и международного права – вот что нам нужно", – подытожил он.