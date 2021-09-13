Байден поддерживает вступление Украины в НАТО, – Зеленский

Президент США Джо Байден поддерживает евроатлантические стремления Украины. Но в этом вопросе не все от него зависит.

О мнении Байдена по вступлению Украины в НАТО рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, решение США относительно Украины в НАТО сильно поможет Киеву.

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Украина должна быть в НАТО, – Байден

Зеленский рассказал, что во время недавней встречи с Байденом он прямо его спросил: а как насчет НАТО, как насчет членства Украины в НАТО и когда это произойдет. Президент США ответил: считаю, что вы должны быть там, но это не только мое решение.

"Не думаю, что это хорошая позиция для США с точки зрения силы. Но это правда – ведь все также зависит от мнений и предложений от лидеров крупных европейских стран", – отметил Зеленский.

Во время разговора с Байденом президент Украины также акцентировал, что его решение сделает для Украины путь в НАТО более коротким, прозрачным и ясным.

Я знаю это. США всегда дают месседж и сигнал Европе,

– подчеркнул политик.

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