Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Президент США Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины уже 9 мая. Палата представителей одобрила его 28 апреля.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге, сообщает 24 канал.

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К слову, 9 мая – символическая дата для Кремля, они устраивают парад и так называемое "победоседие". Похоже, Белый дом тоже решил сделать этот день символичным.

Что значит ленд-лиз для Украины

Закон предусматривает упрощенную процедуру передачи оружия другим государствам. Он предоставит президенту США расширенные полномочия по оборонной помощи Украине. Таким образом, Штаты смогут ускорить поставки в Украину вооружения, транспорта и продовольствия.

Итак, Украина будет передавать США список того, что нам нужно, а Вашингтон будет поставлять это оружие в соседние с Украиной страны. Те, в свою очередь, – нам. В общем, вся процедура будет быстрой.

28 апреля Палата представителей США единогласно проголосовала за инициативу. В Офисе Президента поблагодарили и отметили, что Белый дом принятием этого закона показал, где добро, а где зло.

9 мая Россия может официально объявить войну Украине

Последний ленд-лиз одобряли во время Второй мировой войны. США снабжали оружие в Европу, помогая странам-союзницам побороть гитлеровских нацистов.Эта программа стала переломной и приблизила победу. В общей сложности на нее выделили 50 миллиардов долларов, что сегодня эквивалентно около 690 миллиардам.

В западных СМИ появилась информация, что Россия на 9 мая может объявить всеобщую мобилизацию. Путин будто бы планирует в этот день официально объявить войну Украине.

Премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что, по данным партнерских спецслужб, подобный вариант возможен. Это будет подтверждением того, что Россия объявила войну цивилизованному демократическому миру. Однако Шмигаль добавил, что, решится ли на это Путин – увидим.

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