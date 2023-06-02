США будут обучать украинских пилотов на F-16, – Байден

Президент США Джо Байден подтвердил, что американские инструкторы будут обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. Учения будут проходить в Европе.

Об этом американский лидер заявил во время выступления в академии американских ВВС в штате Колорадо. Байден подчеркнул, что США всегда будут отстаивать демократию.

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США будут обучать украинских пилотов

Байден подтвердил решимость Америки активно взаимодействовать с международными партнерами по обеспечению Украины истребителями.

Буквально несколько недель назад я был с президентом Зеленским в Хиросиме на G7. Я сказал ему, что мы будем работать с нашими партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16,

– заявил президент.

Байден напомнил, что США работают с коалицией из более чем 50 стран, что позволило обеспечить "историческую помощь" Украине. Американский лидер подчеркнул, что это поможет украинцам "защитить себя сегодня и в будущем".

"Железная решимость украинского народа жить в свободе никогда не будет сломана. Они невероятны: обычные женщины и мужчины, которые борются, отдавая жизнь за свою страну и свои семьи. И поддержка Украины американским народом не пошатнется, мы всегда отстаивали демократию – всегда", – подчеркнул Байден.

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