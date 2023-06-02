США будут обучать украинских пилотов на F-16, – Байден
Источник:Белый дом
Президент США Джо Байден подтвердил, что американские инструкторы будут обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. Учения будут проходить в Европе.
Об этом американский лидер заявил во время выступления в академии американских ВВС в штате Колорадо. Байден подчеркнул, что США всегда будут отстаивать демократию.
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США будут обучать украинских пилотов
Байден подтвердил решимость Америки активно взаимодействовать с международными партнерами по обеспечению Украины истребителями.
Буквально несколько недель назад я был с президентом Зеленским в Хиросиме на G7. Я сказал ему, что мы будем работать с нашими партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16,
– заявил президент.
Байден напомнил, что США работают с коалицией из более чем 50 стран, что позволило обеспечить "историческую помощь" Украине. Американский лидер подчеркнул, что это поможет украинцам "защитить себя сегодня и в будущем".
"Железная решимость украинского народа жить в свободе никогда не будет сломана. Они невероятны: обычные женщины и мужчины, которые борются, отдавая жизнь за свою страну и свои семьи. И поддержка Украины американским народом не пошатнется, мы всегда отстаивали демократию – всегда", – подчеркнул Байден.
Какие страны вошли в "коалицию истребителей"
- Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что на саммите в Молдове удалось сделать реальные шаги по ускорению подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения.
- Кроме того, оформилась основа европейской части "коалиции" с участием уже восьми стран: Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу.
- Жовква добавил, что украинские летчики будут готовиться к полетам не только на F-16, но и на других западных истребителях.