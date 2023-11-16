Старые фотографии покажи: Байден продемонстрировал Си его фотографию, сделанную 38 лет назад

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина прошла в Сан-Франциско 15 ноября. Именно в этом городе в 1980-е был молодой Си.

На встречу двух мировых лидеров возлагают большие надежды. В то же время Джо Байден совершил нетривиальный жест, показав своему гостю старое фото. В сети восприняли это как дружеский шаг.

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Что показал Байден

На фото, которое американский президент продемонстрировал главе КНР, изображен Си Цзиньпин на фоне моста Золотые Ворота (Golden Gate). Этот мост – один из самых известных в мире. Он расположен в живописном месте, а также с него часто прыгают самоубийцы.

"Вы знаете этого молодого человека?" – спросил Байден, показывая фото. "О да, это было 38 лет назад", – улыбнулся Си.



Молодой Си Цзиньпин, Сан-Франциско, 1985 год / Фото со страницы МИД КНР в соцсети Х

Об этом событии сообщила Хуа Чуньин, представитель Министерства иностранных дел Китая. Си впервые посетил США в 1985 году: он приехал в Сан-Франциско в составе делегации для изучения современных методов ведения сельского хозяйства.

В комментариях к фото люди рассматривают телефон в руках Байдена, выдвигают версии, зачем было показывать фотографию, и надеются, что мировые лидеры все-таки найдут общий язык.

Пользователи соцсети Х бурно обсуждают шаг Байдена:

"Круто! Сотрудничество и взаимопонимание полезны для мира";

"Ага, а затем назвал Си диктатором в печати менее чем через сутки";

"Так мило. У Байдена новый айфон?"

"Хорошая шутка, это поможет наладить отношения";

"Погодите, Байден хранит старые фото Си на телефоне?!"

Что думают эксперты о встрече Байдена и Си

Политологи считают, что факт переговоров между этими лидерами – уже позитив. Однако надеяться на прорыв не стоит.

А вот в Кремле паникуют из-за этих переговоров. Там полагали, что полюсами биполярного мира будут Москва и Вашингтон, а оказалось, что это Вашингтон и Пекин.