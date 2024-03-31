"Я дам тебе фору, если будешь носить сумку": Байден предложил Трампу сыграть в гольф

Нынешний президент США Джо Байден сделал предложение Дональду Трампу. Своего будущего соперника на президентских выборах он пригласил сыграть в гольф.

Соответствующее предложение Джо Байден сделал на своей странице в сети X. Он призвал Дональда Трампа сыграть вместе с ним в гольф.

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Байден ранее уже звал Трампа

Свое сообщение Джо Байден сопроводил роликом, который сняли 28 марта во время мероприятия по сбору средств. Ведущий решил пошутить, что нынешний американский лидер ни разу не одерживал победу в чемпионате по гольфу, организованном Дональдом Трампом в его резиденции в Палм-Бич.

Джо Байден не растерялся и ответил ведущему. Он отметил, что предложил Дональду Трампу сыграть в гольф еще в 2016 году. Этот отрывок видео президент сопроводил несколькими предложениями.

Дональд, мое предложение сыграть в гольф остается в силе. Я дам тебе фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку,

– написал Джо Байден.

Байден в очередной раз позвал Трампа сыграть в гольф: смотрите видео

Обратим внимание, что у нынешнего президента отличное чувство юмора. Недавно он решил пошутить над своим соперником на предстоящих выборах, когда заговорил о них.

"Один кандидат слишком стар и психически непригоден для того, чтобы быть президентом. Другой – это я", – заявил тогда Байден.

К слову, Дональд Трамп продолжает эпатировать. Он взялся за продажу американцам Библии. Произошло это в разгар его предвыборной кампании, а также на фоне роста расходов на многочисленные судебные дела, которые касаются его.

Байден назвал Путина бандитом

15 марта во время своего очередного обращения к Конгрессу Джо Байден призвал немедленно принять двухпартийный законопроект. Речь идет о документе о национальной безопасности, который предусматривает предоставление нашему государству финансовой помощи.

Президент США отметил, что "полон решимости" в дальнейшем делать вклад в помощь Украине. Всех присутствующих во время своего выступления он призвал "противостоять Владимиру Путину".

Я убежден, что подавляющее большинство... членов Конгресса готово выполнить свою роль, и я продолжаю призывать каждого члена в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он – бандит!

– подчеркнул Байден.

Обратим внимание, что по состоянию на 31 марта законопроект так и не приняли. В то же время ожидается на то, что удастся достичь этого решения после католической Пасхи.