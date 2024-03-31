Відповідну пропозицію Джо Байден зробив на своїй сторінці у мережі X. Він закликав Дональда Трампа зіграти разом із ним у гольф.

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Байден раніше вже кликав Трампа

Свій допис Джо Байден супроводив роликом, який зняли 28 березня під час заходу зі зборів коштів. Ведучий вирішив пожартувати, що нинішній американський лідер жодного разу не здобував перемогу у чемпіонаті з гольфу, організованому Дональдом Трампом у його резиденції у Палм-Біч.

Джо Байден не розгубився і відповів ведучому. Він зауважив, що запропонував Дональдові Трампу зіграти у гольф ще у 2016 році. Цей уривок відео президент супроводив кількома реченнями.

Дональде, моя пропозиція зіграти в гольф залишається в силі. Я дам тобі фору у три удари, якщо ти сам носитимеш свою сумку,

– написав Джо Байден.

Байден вкотре покликав Трампа зіграти у гольф: дивіться відео

Звернімо увагу, що у нинішнього президента відмінне почуття гумору. Нещодавно він вирішив пожартувати зі свого суперника на майбутніх виборах, коли заговорив про них.

"Один кандидат занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший – це я", – заявив тоді Байден.

До слова, Дональд Трамп продовжує епатувати. Він взявся за продаж американцям Біблії. Сталося це у розпал його передвиборчої кампанії, а також на фоні зростання витрат на численні судові справи, які стосуються його.

Байден назвав Путіна бандитом

15 березня під час свого чергового звернення до Конгресу Джо Байден закликав негайно схвалити двопартійний законопроєкт. Мовиться про документ про національну безпеку, який передбачає надання нашій державі фінансової допомоги.

Президент США зазначив, що "сповнений рішучості" надалі робити внесок у допомогу Україні. Усіх присутніх під час свого виступу він закликав "протистояти Владіміру Путіну".

Я переконаний, що переважна більшість... членів Конгресу готова виконати свою роль, і я продовжую закликати кожного члена в цій залі протистояти Владіміру Путіну. Він – бандит!

– підкреслив Байден.

Звернімо увагу, що станом на 31 березня законопроєкт так і не ухвалили. Водночас очікується на те, що вдасться досягнути цього рішення після католицького Великодня.