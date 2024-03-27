У вівторок, 26 березня президент США Джо Байден назвав російського диктатора Владіміра Путіна "м'ясником". Білий дім повідомив, що відповідну заяву Байден зробив на зустрічі з виборцями в штаті Північна Кароліна.

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Захист України від м'ясника

Джо Байден назвав кремлівського очільника м'ясником у контексті розмови про податки для мільярдерів у Сполучених Штатах.

Він зазначив, що якби цей податок підняли з нинішніх 8,2% до 25%, то це дозволило б зібрати до 400 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. За його словами, ці кошти можна було б використати, зокрема, й для протистояння російській агресії.

Ми могли б зробити так багато речей – послідовних – зокрема, нарешті забезпечити Україні захист від цього м’ясника Путіна,

– наголосив Байден.

Нагадаємо, що раніше Байден назвав Путіна "божевільним с**им сином" щодо питання ядерного конфлікту.

Байден "сповнений рішучості" надалі допомагати Україні

Американський президент 15 березня наголосив, що Конгрес США повинен негайно схвалити двопартійний законопроєкт. Мовиться про документ про національну безпеку. Він передбачає надання Україні фінансової допомоги.

Президент США під час свого виступу наголосив, що "де б не відбувалося прагнення до свободи, де б не було заклику до прогресу, люди у всьому світі завжди можуть розраховувати на те, що Ірландія та Сполучені Штати будуть на їхньому боці".

Звернімо увагу, що сам захід отримав назву "Обід друзів Ірландії". І його Джо Байден використав, щоб вкотре зробити заяву про те, що необхідно підтримати Україну.

Американський лідер наголосив, що "сповнений рішучості" надалі робити власний внесок у допомогу нашій державі. Усіх присутніх він закликав "протистояти Владіміру Путіну".

Радник президента США заявив, що Байден щодня "бореться" за допомогу для України у розмірі 60 мільярдів доларів. Салліван переконаний у тому, що США все ж зможуть досягти цього.