Какие темы Байден обсудит в Германии: Белый дом раскрыл детали визита

Во время визита президента США Джо Байдена в Германию ключевыми темами обсуждения станут война в Украине и "путь вперед".

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам безопасности Джейк Салливан. Отмечается, что в Германии Байден также обсудит события на Ближнем Востоке.

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Какие темы Байден будет обсуждать в Германии

Джо Байден прибыл в Берлин вечером в четверг, 17 октября. Там он проведет двусторонние переговоры с президентом и канцлером Германии, после чего планируется встреча с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Четыре лидера Германии, Франции, Великобритании и США встретятся, чтобы обсудить, в частности, два вопроса: первое, война в Украине и путь вперед, особенно в свете того факта, что все они имели возможность лично пообщаться с президентом Зеленским в течение последних нескольких недель и услышали от него о том, как он видит развитие событий,

– пояснил Салливан.

Также президент США обсудит с партнерами события на Ближнем Востоке, в Иране, Ливане, Газе, Израиле, пути согласования подхода к КНР, координацию промышленных и инновационных стратегий.

По словам Салливана, политики будут говорить и об искусственном интеллекте и переходе к чистой энергии.

Справка. Джо Байден должен был прибыть в Германию, чтобы принять участие в заседании в формате "Рамштайн", еще на прошлой неделе, однако этот визит пришлось отменить из-за урагана Милтон. Впоследствии стало известно, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится вместо этого в ноябре на уровне лидеров в виртуальном формате.