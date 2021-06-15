Байден прибыл в Женеву: кортеж встречали возгласами – видео

Джо Байден 15 июня прибыл в Женеву накануне встречи с Владимиром Путиным. Кортеж американского президента встретили очень эмоционально.

Власти Швейцарии подготовилась к встрече политиков. На мосту Женевы развесили флаги США и России.

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Как встречали кортеж Байдена

В сети опубликовали, как встречали президентский кортеж американского президента. Так, около 40 автомобилей ехали через кантон Гран-Саконекс. Люди эмоционально выкрикивали и махали руками.

Встреча Байдена и Путина: что нужно знать